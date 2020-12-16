В Венгрии однополым парам запретили усыновлять детей

Парламент Венгрии принял поправки в конституцию, которыми фактически запретил однополым парам усыновлять детей.

Об этом сообщил портал 24.tv. Теперь в основном законе страны указано, что в семье может быть только женщина-мать и мужчина-отец.

За изменения, инициированные правительством во главе с премьер-министром Виктором Орбаном, проголосовали 134 депутата, против – 45, девять воздержались. Поправки вступили в силу в день их принятия – 15 декабря.

В пояснительной записке к законопроекту инициаторы соответствующих поправок отметили, что, по их мнению, детей страны необходимо защитить от "психического или биологического вмешательства", которые несет "западная идеология". Для этого предложено воспитывать их согласно "конституционной идентичности и христианской культуре" Венгрии, говорится в документе.

Еще одна из поправок к конституции, по мнению ее авторов, защищает право детей на самоопределение в соответствии со своим полом при рождении. Фактически это делает невозможным юридическую смену пола трансперсонами.

До внесения изменений в основной закон гомосексуальные люди имели право на усыновление детей как одинокие граждане (однополые браки в Венгрии не легализованы, но могут быть гражданские союзы). Отныне они обязаны получать разрешение на это у министра по делам семьи Каталины Новак, которая продвигает модель "традиционной семьи".

Правозащитная организация Amnesty International назвала поправки в конституцию Венгрии дискриминационными, гомофобными и трансфобными.

Группа Европарламента по правам ЛГБТКИ признала ответственным за дискриминационные поправки в конституцию Венгрии лично премьера Виктора Орбана. В заявлении, обнародованном на Facebook, принятые в Венгрии конституционные поправки названы такими, что "сильно препятствуют правам лиц ЛГБТКИ".

Заявление группы ЕП по правам ЛГБТКИ Facebook European Parliament Intergroup on LGBTI Rights

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что член правящей венгерской партии "Фидес" и депутат Европарламента Йожеф Шайер подал в отставку после того, как его поймали на секс-вечеринке в Брюсселе, которая нарушила правила карантина. В ней участвовали около 25 человек, преимущественно мужчины. В западной прессе вечеринку описывают как "гей-оргию" (gay gang bang, групповой секс с участием геев).

Шайер известен как противник однополых браков. Именно он был одним из тех, кто продвигал поправку в Конституцию Венгрии о том, что брак – это союз исключительно мужчины и женщины.