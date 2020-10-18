В Венгрии обвинили Байдена в давлении на Украину

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто ответил кандидату в президенты США Джо Байдена, который упомянул Венгрию, говоря об усилении тоталитарных режимов в мире.

Как заявил Сиярто в видеообращении в Facebook, лучше бы Байден ответил на вопросы о его давлении на Украину и роли его сына в компании Burisma.

"Было бы хорошо, если бы Джо Байден ответил, почему он давил на украинское правительство для увольнения генерального прокурора (Виктора Шокина), и почему расследования, связанные с делами его сына в украинской энергетике, фактически остановились", – подчеркнул глава МИД.

По его словам, Демократическая партия США постоянно прибегала к "поучениям и обвинениям" относительно правительств стран Центральной Европы.

Напомним, 16 октября Байден в эфире ABC News раскритиковал поддержку действующим президентом США Дональдом Трампом "тоталитарных режимов".

"Вы можете видеть, что происходит повсюду, от Беларуси до Польши и Венгрии, усиление тоталитарных режимов в мире – и этот президент поддерживает всех бандитов в мире. Я имею в виду, что он считает "лучшим другом" лидера Северной Кореи, посылая ему "любовные письма". Он ничего не делает с Путиным", – сказал кандидат от демократов.

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