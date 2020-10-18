В Венгрии обвинили Байдена в давлении на Украину
Байден раскритиковал поддержку Трампом "тоталитарных режимов", упомянув Венгрию
Сиярто ответил, что лучше бы Байден ответил на вопросы о его давлении на Украину
Также он спросил, почему расследования, связанные с делами сына Байдена в украинской энергетике, фактически остановились
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто ответил кандидату в президенты США Джо Байдена, который упомянул Венгрию, говоря об усилении тоталитарных режимов в мире.
Как заявил Сиярто в видеообращении в Facebook, лучше бы Байден ответил на вопросы о его давлении на Украину и роли его сына в компании Burisma.
"Было бы хорошо, если бы Джо Байден ответил, почему он давил на украинское правительство для увольнения генерального прокурора (Виктора Шокина), и почему расследования, связанные с делами его сына в украинской энергетике, фактически остановились", – подчеркнул глава МИД.
По его словам, Демократическая партия США постоянно прибегала к "поучениям и обвинениям" относительно правительств стран Центральной Европы.
Напомним, 16 октября Байден в эфире ABC News раскритиковал поддержку действующим президентом США Дональдом Трампом "тоталитарных режимов".
"Вы можете видеть, что происходит повсюду, от Беларуси до Польши и Венгрии, усиление тоталитарных режимов в мире – и этот президент поддерживает всех бандитов в мире. Я имею в виду, что он считает "лучшим другом" лидера Северной Кореи, посылая ему "любовные письма". Он ничего не делает с Путиным", – сказал кандидат от демократов.
Как писал OBOZREVATEL:
В 2016 году бывший вице-президент США Джо Байден шантажировал власть Украины отказом в предоставлении $1 млрд кредитов. Его главным условием для предоставления стране помощи было увольнение тогдашнего генпрокурора Виктора Шокина, который занимался расследованием скандальной фирмы Burisma, совладельцем которой был сын Байдена – Хантер.
3 апреля 2016 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Виктора Шокина с должности генерального прокурора.
Позже Байден рассказал, как благодаря его настойчивости в Украине за 6 часов уволили генпрокурора.
В 2015 году, перед визитом Джо Байдена в Киев, тогдашний посол США Джеффри Пайет выступил перед группой бизнесменов и инвесторов на конференции в Одессе и заявил им, что украинские прокуроры защищают коррумпированного владельца энергетической компании, в которой работает сын Байдена, Хантер, вместо того, чтобы преследовать его по закону.
Сенат США перед выборами президента выдал отчет о том, что работа Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, в правлении частной украинской газодобывающей компании Burisma создавала конфликт интересов.