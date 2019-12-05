В Венгрии приписали Крым к России: МИД Украины выступил с требованием

Посольство Украины в Будапеште обратилось к телеканалу "М1" и Министерству иностранных дел Венгрии с требованием исправить надпись в сюжете об аннексированном Крыме, в котором полуостров назвали российским.

Соответствующий пост появился в четверг, 5 декабря, на странице дипломатов в Facebook.

"Мы искренне надеемся, что указанный случай является досадным недоразумением, а не сознательным действием, учитывая постоянную и четкую поддержку Венгрией территориальной целостности Украины. В то же время мы не можем оставлять такие ошибки без реагирования", – сказано в заявлении.

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"Ожидаем, что надпись на видео, которое можно и сейчас найти в интернете, будет исправлен в соответствии с международным правом и официальной позицией Венгрии. Рассчитываем, что в дальнейшем подобные случаи не будут повторяться", – добавили в посольстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, сюжет вышел 29 ноября. В описании под видео говорится: "Krím-Félsziget, Oroszország – 2019. November 27", что переводится как "Полуостров Крым, Россия – 2019. 27 ноября".

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