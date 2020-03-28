Главная Новости
28 марта • обновлено в 20:34
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

В Венгрии нашли способ уберечь близких от контакта з больными коронавирусом

1.7т
Читать материал на украинском

В Венгрии каждый, кто вернулся в страну из поездки и должен 14 дней пробыть в самоизоляции, обязан клеить на дверях или окнах дома предупреждающие знаки.

ЧИТАЙТЕ ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ПРО КОРОНАВИРУС

Как сообщает Euronews, соответствующие наклейки пограничники раздают всем, кто пересекает границу Венгрии.

На стикерах, которые жители Венгрии должны клеить на дом, большими буквами написано "Tilos a belépés!", что значит "Вход запрещен!". Наклейки яркого красного цвета, на них нарисован знак "Stop!" и восклицательный знак для привлечения внимания.

В Венгрии больные коронавирусом клеят специальные знаки

В Венгрии больные коронавирусом клеят специальные знаки

Hungary Today

Такие меры безопасности ввели с целью обезопасить людей, близких к жителям дома, от контактов с ними и, соответственно, от заражения COVID-19. Наклейки должны клеить не только люди с подтвержденным заболевание, но и те, у кого есть на него подозрение.

Указанные знаки можно также скачать и распечатать с государственного сайта coronavirus.gov.hu. Отмечается, что венгры ответственно относятся к нововведению и стикеры можно увидеть на домах в разных уголках страны.

"Вход запрещен!" В Венгрии нашли способ уберечь близких от контакта з больными коронавирусом
"Вход запрещен!" В Венгрии нашли способ уберечь близких от контакта з больными коронавирусом
"Вход запрещен!" В Венгрии нашли способ уберечь близких от контакта з больными коронавирусом

По официальным данным, на сегодня в Венгрии зарегистрировано 343 случая заболевания коронавирусом, 11 человек умерли и 34 вылечились.

Как сообщал OBOZREVATEL, от начала эпидемии коронавируса в Италии умерли более 10 тысяч человек.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Погорилко
Тема
Коронавирус
Место
Венгрия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мир

Коронавирус. Самое важное

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги