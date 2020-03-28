"Вход запрещен!" В Венгрии нашли способ уберечь близких от контакта з больными коронавирусом

В Венгрии каждый, кто вернулся в страну из поездки и должен 14 дней пробыть в самоизоляции, обязан клеить на дверях или окнах дома предупреждающие знаки.

ЧИТАЙТЕ ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ПРО КОРОНАВИРУС

Как сообщает Euronews, соответствующие наклейки пограничники раздают всем, кто пересекает границу Венгрии.

На стикерах, которые жители Венгрии должны клеить на дом, большими буквами написано "Tilos a belépés!", что значит "Вход запрещен!". Наклейки яркого красного цвета, на них нарисован знак "Stop!" и восклицательный знак для привлечения внимания.

В Венгрии больные коронавирусом клеят специальные знаки Hungary Today

Такие меры безопасности ввели с целью обезопасить людей, близких к жителям дома, от контактов с ними и, соответственно, от заражения COVID-19. Наклейки должны клеить не только люди с подтвержденным заболевание, но и те, у кого есть на него подозрение.

Указанные знаки можно также скачать и распечатать с государственного сайта coronavirus.gov.hu. Отмечается, что венгры ответственно относятся к нововведению и стикеры можно увидеть на домах в разных уголках страны.

По официальным данным, на сегодня в Венгрии зарегистрировано 343 случая заболевания коронавирусом, 11 человек умерли и 34 вылечились.

Как сообщал OBOZREVATEL, от начала эпидемии коронавируса в Италии умерли более 10 тысяч человек.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!