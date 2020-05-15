В Венеции рванул химзавод: город накрыло черным дымом. Фото и видео

Тимур Григоренко Мир 13:20, 15.05.2020 Обновлено: 14:21, 15.05.2020

В промышленном районе Венеции Маргера (Италия) произошел взрыв на химическом заводе компании 3V Sigma SpA. В результате ЧП на предприятии произошел пожар и черный столб дыма накрыл город.

Как сообщили в Twitter местные спасательные службы, жителям рекомендовали не покидать дома и закрыть окна в жилище.

"Взрыв и последовавший за ним пожар на химическом предприятии в Маргере, на месте работают восемь команд спасателей", – говорится в сообщении.

Издание la Repubblica сообщает о двух пострадавших на заводе. Также отмечается, что в регионе из-за пожара существует риск токсичных выбросов.

На сайте 3V Sigma указано, что компания является ведущим мировым производителем химикатов.

Взрыв на заводе в Венеции
twitter.com/theNicechica
Взрыв на заводе в Венеции
twitter.com/theNicechica
Взрыв на заводе в Венеции
twitter.com/theNicechica
Взрыв на заводе в Венеции
twitter.com/theNicechica

Как сообщал OBOZREVATEL, в итальянском городе Генуя взорвали мост, при обрушении которого в 2018 году погибли 43 человека.

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Мир

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