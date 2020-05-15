В Венеции рванул химзавод: город накрыло черным дымом. Фото и видео
В промышленном районе Венеции Маргера (Италия) произошел взрыв на химическом заводе компании 3V Sigma SpA. В результате ЧП на предприятии произошел пожар и черный столб дыма накрыл город.
Как сообщили в Twitter местные спасательные службы, жителям рекомендовали не покидать дома и закрыть окна в жилище.
"Взрыв и последовавший за ним пожар на химическом предприятии в Маргере, на месте работают восемь команд спасателей", – говорится в сообщении.
Издание la Repubblica сообщает о двух пострадавших на заводе. Также отмечается, что в регионе из-за пожара существует риск токсичных выбросов.
На сайте 3V Sigma указано, что компания является ведущим мировым производителем химикатов.
Как сообщал OBOZREVATEL, в итальянском городе Генуя взорвали мост, при обрушении которого в 2018 году погибли 43 человека.