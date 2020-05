В Венеции рванул химзавод: город накрыло черным дымом. Фото и видео

В промышленном районе Венеции Маргера (Италия) произошел взрыв на химическом заводе компании 3V Sigma SpA. В результате ЧП на предприятии произошел пожар и черный столб дыма накрыл город.

Как сообщили в Twitter местные спасательные службы, жителям рекомендовали не покидать дома и закрыть окна в жилище.

"Взрыв и последовавший за ним пожар на химическом предприятии в Маргере, на месте работают восемь команд спасателей", – говорится в сообщении.

Издание la Repubblica сообщает о двух пострадавших на заводе. Также отмечается, что в регионе из-за пожара существует риск токсичных выбросов.

На сайте 3V Sigma указано, что компания является ведущим мировым производителем химикатов.

Взрыв на заводе в Венеции twitter.com/theNicechica

There’s a fire in a #chemical implant in Marghera, all citizens of #Venice and the surrounding areas are asked to stay at home and close the windows as the smoke is #toxic https://t.co/66etleOCPj — Beatrice Guzzardi (@biguzzardi) May 15, 2020

🚨 Un grosso incendio è scoppiato questa mattina in un'industria di prodotti chimici di #Marghera, sembra per lo scoppio di un serbatoio. Il Comune di #Venezia, in attesa delle analisi dell'aria, ha invitato i cittadini a rimanere in casa e non aprire le finestre. pic.twitter.com/MWZ08CGhUX — RTL 102.5 (@rtl1025) May 15, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, в итальянском городе Генуя взорвали мост, при обрушении которого в 2018 году погибли 43 человека.

