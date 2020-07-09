В Венесуэле сбили самолет США: фото и подробности ЧП

Карина Бондаренко Мир 07:32, 9.07.2020 Обновлено: 08:59, 9.07.2020

Военные в Венесуэле 8 июля сбили частный самолет США марки Hawker 800.

Судно нарушило воздушное пространство страны, сообщили на странице Стратегического командования вооруженных сил Венесуэлы в Twitter (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"CEOFANB сообщает, что Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в ночь на 8 июля в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолетами нашей военной авиации", – заявили военные.

В Венесуэле сбили самолет США
Libertad020 в Twitter
В Венесуэле сбили самолет США
Libertad020 в Twitter

Официальной информации о месте происшествия, грузе и экипаже не приводится, однако такие инциденты обычно связаны с незаконным оборотом наркотиков, пишут РИА Новости.

В Венесуэле сбили самолет США
Libertad020 в Twitter
В Венесуэле сбили самолет США
Libertad020 в Twitter
В Венесуэле сбили самолет США
Libertad020 в Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, военный самолет США врезался в стену и загорелся в Ираке.

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Мир

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