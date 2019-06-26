В Вене взорвалась и рухнула жилая высотка: первые фото и видео с места ЧП

В столице Австрии Вене в среду, 26 июня, прогремел мощный взрыв в жилом пятиэтажном дом.
В результате здание на улице Прессгассе, в котором произошло ЧП, частично обрушилось с лицевой стороны, сообщает ТАСС. Ранены по меньшей мере 10 человек. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
Отмечается, что взрывная волна была ощутима на нескольких соседних улицах. На место происшествия прибыли экстренные службы. Вероятной причиной взрыва назвали утечку газа.
Взрыв в Вене
Рен ТВ
Как уточняется в Telegram-канале Карточный Домик: Европа со ссылкой на пожарную службу Вены, четыре человека были серьезно ранены, еще шестеро получили легкие ранения.
Соседние с Прессгассе улицы были перекрыты. Пожарные, спасатели и полиция приступили к устранению последствий взрыва.
Взрыв в Вене
360tv.ru
Взрыв в Вене
360tv.ru
Haus #1040 #pressgasse #gasexplosion pic.twitter.com/ef4tDv7s8c— [►Werenfried Ressl◄] (@oaaol) 26 июня 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, на пешеходной улице в городе Лион (Франция) в пятницу, 24 мая, произошел взрыв, в результате чего 13 человек получили ранения.
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