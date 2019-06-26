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В Вене взорвалась и рухнула жилая высотка: первые фото и видео с места ЧП

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В столице Австрии Вене в среду, 26 июня, прогремел мощный взрыв в жилом пятиэтажном дом.

В результате здание на улице Прессгассе, в котором произошло ЧП, частично обрушилось с лицевой стороны, сообщает ТАСС. Ранены по меньшей мере 10 человек. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что взрывная волна была ощутима на нескольких соседних улицах. На место происшествия прибыли экстренные службы. Вероятной причиной взрыва назвали утечку газа.

Взрыв в Вене

Взрыв в Вене

Рен ТВ

Как уточняется в Telegram-канале Карточный Домик: Европа со ссылкой на пожарную службу Вены, четыре человека были серьезно ранены, еще шестеро получили легкие ранения.

Соседние с Прессгассе улицы были перекрыты. Пожарные, спасатели и полиция приступили к устранению последствий взрыва.

Взрыв в Вене

Взрыв в Вене

360tv.ru

Взрыв в Вене

Взрыв в Вене

360tv.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, на пешеходной улице в городе Лион (Франция) в пятницу, 24 мая, произошел взрыв, в результате чего 13 человек получили ранения.

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Место
Австрия
Теги
взрыввзрыв дома
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Ш. Олег
Ш. Олег
Вчера австрийская делегация единогласно выступила за возвращение России в ПАСЕ, сегодня в Вене взрывается многоэтажка. Совпадение? С огромной степенью вероятности, да, и все вменяемые люди это понимают. Боюсь, если бы взрыв, не дай Бог, случился в Таллинне или Киеве, непременно тут же отыскался бы "русский след". Да что там - не удивлюсь, если он отыщется и в Вене.
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Putin Serjio
Putin Serjio
Хрена себе, для рагулей 5 этажей это уже высотка...
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