В Вене проведут массове бесплатное тестирование на COVID-19 до Рождества

В Вене с 4 по 13 декабря собираются бесплатно протестировать на COVID-19 около 1,2 млн человек.

Об этом сообщил Укринформ со ссылкой на собственного корреспондента в Австрии. Сначала массовое проведение тестов планировалось провести за неделю перед Рождеством – 19 и 20 декабря.

Решение провести его несколько раньше объяснили тем, что люди, у которых подтвердится заболевание, смогут отбыть самоизоляцию до начала рождественских праздников.

Каждый день в столице Австрии планируют тестировать по 150 тысяч человек. По мнению городской власти, участие в проверке на COVID-19 примет более 60% населения.

Для участия в тестировании необходимо предварительно зарегистрироваться через интернет или по телефону, который станет доступным со 2 декабря.

Тестирование в Вене будет будут проводить на территориях трех крупных выставочных объектов – Stadthalle, Marxhalle и Messe Wien. Там откроют 300 тестовых пунктов, которые будут работать с 8:00 до 18:00.

Строительством этих пунктов сейчас занимается пожарная служба города.

Тестирование населения в других федеральных землях Австрии будет проходить в начале и в середине декабря: в Тироле и Форарльберге – с 4 по 6 декабря, в Зальцбурге, Штирии, Каринтии и Нижней Австрии – с 12 по 13 декабря, в Верхней Австрии – с 11 по 14 декабря, в Бургенланде – с 10 по 15 декабря.

Наряду с этим, 5 и 6 декабря по всей Австрии протестируют почти 200 тысяч учителей и воспитателей, а 7 и 8 декабря – около 40 тыс. полицейских.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Чехии хотят предложить всем гражданам страны пройти бесплатное тестирование на антиген COVID-19 до Рождества.