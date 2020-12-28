В Великобритании зафиксирован рекорд по количеству инфицированных COVID-19

В Великобритании за последние сутки зафиксировали 41 385 новых случаев заболевания COVID-19, что стало рекордом с начала пандемии.

Об этом сообщило Daily Mail. Количество смертей от болезни увеличилось за неделю на 66% и составило 357.

Если семь дней назад пациентами с COVID-19 было занято 17 700 коек, то в понедельник, 28 декабря, этот показатель составилуже 20 426.

Эксперты посоветовали премьер-министру страны Борису Джонсону еще больше усилить карантинные меры, хотя нынешний 4-й уровень ограничений считается самым жестким.

Специалисты утверждают, что причиной быстрой заполняемости больничных мест стал новый более заразный штамм коронавируса, который стремительно распространяется по стране.

Для сравнения, 12 апреля 2020 года был самым загруженным днем ​​первой волны для больниц Англии, когда в медучреждениях находилось 18 974 инфицированных пациента.

Некоторые эксперты по инфекционным заболеваниям опасаются, что число случаев заболевания начнет расти в результате рождественских каникул, несмотря на ограничения в передвижениях граждан.

Директор отдела общественного здравоохранения Англии, доктор Ивонн Дойл заявила о "растущем беспокойстве" из-за быстрой заполняемости отделений для "ковидных" пациентов в больницах.

"Мы все принесли огромные жертвы в этом году, но должны продолжать делать все возможное для остановки распространения вируса", – отметила Дойл.

Статистика COVID-19 в Великобритании Worldmeters

Как сообщал OBOZREVATEL, новый тип коронавируса, который обнаружили в Великобритании, распространился по всей стране. Его обнаружили за пределами районов, где введен наиболее жесткий карантин.

В Великобритании с 26 декабря ввели жесткий карантин четвертого уровня, чтобы сдержать распространение мутировавшего коронавируса.