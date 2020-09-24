В Великобритании зафиксировали самый высокий показатель по COVID-19 за время пандемии

Юрий Сергиенко Мир 21:29, 24.09.2020 Обновлено: 22:46, 24.09.2020

В Великобритании за минувшие сутки зафиксировали рекордное количество новых случаев заболевания коронавирусом.

По данным онлайн-счетчика worldometers.info на 24 сентября, подтверждено 6 634 новых пациентов.

Этот показатель является самым высоким с начала пандемии в стране.

Всего в Великобритании коронавирусом заразились 416 363 человека, из которых 41 902 пациента скончались.

Статистика заболеваемости в Великобритании.
Worldometers.info

Как сообщал OBOZREVATEL, британский премьер Борис Джонсон объявил о начале второй волны коронавируса в стране.

Глава правительства призвал граждан соблюдать карантинные ограничения, чтобы не пришлось возвращатья к жестким мерам.

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Мир

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