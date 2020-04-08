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8 апреля • обновлено в 21:42
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В Великобритании за сутки скончались 938 человек

1.6т
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В Великобритании в течение суток скончались еще 938 пациентов с коронавирусом COVID-19.

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Общее количество летальных случаев в стране достигло 7 097, сообщает SkyNews со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

В Британии новый антирекорд: коронавирус за сутки унес жизни 938 человек

По состоянию на утро 8 апреля в стране протестировали 232 708 человек, положительный результат оказался у 60 733. Из них выздоровели всего 135 человек.

В Британии новый антирекорд: коронавирус за сутки унес жизни 938 человек

worldometers.info

Как сообщал OBOZREVATEL, предыдущий антирекорд по летальным случаям за сутки в Великобритании был зафиксирован 7 апреля – 854 человека.

Напомним, что во всем мире коронавирусом заболели уже 1 477 163. Лидирует по количеству зараженных США – там их уже более 400 тысяч.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Великобритания
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