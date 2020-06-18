В Великобритании рассказали, кто получит вакцину от COVID-19 в первую очередь

Антон Малиновский Мир 22:13, 18.06.2020 Обновлено: 22:17, 18.06.2020

Власти Великобритании определили группы людей, которые в первую очередь получат вакцину от COVID-19, как только она будет изобретена.

Как сообщает DailyMail, ссылаясь на заявление министра здравоохранения Великобритании Мэтта Хэнкока, первыми лекарство получат врачи, которые занимаются этой болезнью, социальные работники, люди старше 50 лет и пациенты с проблемами сердца и почек.

"Сперва нужно защитить группы населения, которые наиболее подвержены риску. Это поможет стране встать на ноги как можно скорее", – сказал он.

Хэнкок добавил, что в будущем этот список может дополняться – в случае, если ученые обнаружат другие уязвимые группы, например, туда могут попасть представители этнических меньшинств.

Мэтт Хэнкок
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"Существует ряд неизвестных факторов в отношении любых потенциальных вакцин, и в нашем понимании COVID-19 все еще существуют серьезные пробелы", – отметил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за пандемии COVID-19 в Великобритании могли не выявить около 9 тысяч больных раком.

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