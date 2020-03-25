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25 марта • обновлено в 22:09
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В Великобритании почти полмиллиона человек стали волонтерами для борьбы с COVID-19

1.3т
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В Великобритании за сутки более 400 тысяч человек записались в волонтеры, чтобы помогать государству с борьбой против пандемии коронавируса.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает Guardian News.

Эти волонтеры будут помогать Государственной службе здравоохранения заботиться об уязвимых группах населения страны. При этом, правительство изначально объявило цель в 250 тысяч человек.

Как сообщал OBOZREVATEL,у принца Чарльза в Великобритании обнаружили COVID-19. После стало известно, что он мог заразиться от князя Монако Альбера II, с которым накануне встречался.

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