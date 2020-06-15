В Великобритании открыли магазины после карантина: из-за ажиотажа образовались километровые очереди. Фото и видео

В Великобритании ослабили карантин и впервые за три месяца открыли крупные магазины. Из-за этого на улицах образовались очереди, которые порой достигали 100 человек.

Как сообщает DailyMail, 15 июня за покупками вышли на 42% больше людей, чем наблюдалось на улицах в понедельник на прошлой неделе. Этот показатель, по словам аналитиков, возрастет до 52% уже к выходным.

Многие британцы подготовились к ажиотажу заранее и становились в очереди задолго до открытия самих торговых точек. Например, в 3:00 ночи возле магазина Primark на Брайтоне уже собралось несколько человек. Возле Zara в очередь выстроилось около 100 человек, а в Сандерленде заметили цепь людей, которая растянулась более чем на милю.

Правда, дистанцию соблюдали не везде. Например, в главном магазине Nike в этот день можно было купить ограниченную серию кроссовок Nike Air Jordan 1 High Zoom. Из-за этого многие люди нарушили правило о соблюдении двух метров дистанции и устроили давку, пытаясь попасть в магазин без очереди.

"Мы пытались соблюдать расстояние в два метра, но это было невозможно, потому что как только мы оставляли эту дистанцию, то люди сзади сразу же начинали нас толкать", – рассказала Анна, которая была в очереди возле магазина Nike.

Очереди в Великобритании после смягчения карантина DailyMail

Очереди в Великобритании после смягчения карантина DailyMail

Очереди в Великобритании после смягчения карантина DailyMail

Также посетители магазинов отмечают, что большинство людей носит маски, но некоторые нарушают это требование.

В издании отмечают, что ажиотажу могло поспособствовать оптимистическое заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, которое тот сделал накануне.

"Я очень оптимистичен в отношении того, что будет дальше. Люди должны уверенно делать покупки, конечно, соблюдая меры социального дистанцирования", – заявил он.

Очереди в Великобритании после смягчения карантина DailyMail

Очереди в Великобритании после смягчения карантина DailyMail

Очереди в Великобритании после смягчения карантина DailyMail

Очереди в Великобритании после смягчения карантина DailyMail

Очереди в Великобритании после смягчения карантина DailyMail

Очереди в Великобритании после смягчения карантина DailyMail

Очереди в Великобритании после смягчения карантина DailyMail

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за пандемии COVID-19 в Великобритании могли не выявить около 9 тысяч больных раком.