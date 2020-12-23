В Великобритании обнаружили еще один более опасный штамм коронавируса из ЮАР

В Великобритании обнаружили еще один новый штамм коронавируса, который оказался более интенсивным, чем предыдущий.

Об этом сообщило Reuters со ссылкой на британского министра здравоохранения Мэтта Хэнкока. Два новых выявленных случая являются контактами больных, которые приехали из Южной Африки за последние несколько недель.

Цепочку заражений новой модификацией COVID-19 удалось отследить.

"Этот новый вариант вызывает серьезное беспокойство, потому что он еще быстрее распространяется и, похоже, мутировал дальше, чем новый штамм, который был недавно обнаружен в Великобритании", – сказал Хэнкок.

Он добавил, что все приезжающие из Южной Африки, обязаны будут проходить 10-дневный карантин.

"На данный момент у нас нет доказательств того, что вакцина не будет работать в отношении этого штамма коронавируса", – сказал министр.

По его словам, препарат для профилактики COVID-19 вызывает сильный иммунный ответ, он достаточно широкий и действует против множества вариаций вируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Британии был обнаружен новый очень заразный типкоронавируса. На фоне этого десятки стран уже ограничили авиасообщение с Великобританией.

Украинский врач-инфекционист Виктор Петров заявил, что новый штамм коронавируса COVID-19, обнаруженный в Великобритании и еще в ряде стран, уже успел инфицировать жителей Украины.