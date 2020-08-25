В Великобритании начался финальный этап испытаний лекарства от COVID-19 на людях

Шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca начала клинические испытания препарата для профилактики и лечения коронавируса COVID-19.

Об этом 25 августа сообщило издание MedicalXpress. Первые добровольцы уже получили дозы.

Как сообщает компания, препарат, известный как AZD7442, представляет собой комбинацию двух антител и проходит испытания на 48 здоровых людях в возрасте от 18 до 55 лет.

"Это испытание является важной вехой в разработке нашей комбинации моноклональных антител для предотвращения или лечения COVID-19", – сказал Мене Пангалос, исполнительный вице-президент по исследованиям и разработкам биофармацевтических препаратов AstraZeneca.

Компания заявила, что испытание поможет оценить безопасность препарата, который будет использоваться как для предотвращения заболевания, так и для препятствования его прогрессированию у уже инфицированных пациентов.

Результаты испытания ожидаются к концу этого года.

Это последнее испытание с участием компании AstraZeneca в сотрудничестве с Оксфордским университетом по разработке отдельной вакцины против коронавируса, которая, как показали исследования, дала обнадеживающие результаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина планирует подать заявку на получение вакцины от нового типа коронавируса, которую, после проведения соответствующих клинических испытаний, будет поставлять британская компания AstraZeneca.

Вакцина против коронавируса, разработанная в Оксфордском университете и в компании AstraZeneca, показала обнадеживающие результаты при тестировании на людях.