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18 апреля • обновлено в 20:13
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В Великобритании начались масштабные тестирования лекарства против COVID-19

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Власти Великобритании не будут проводить клинические испытания ремдесивира, который сейчас позиционируется как действенное лекарство против COVID-19. Вместо этого там испытают четыре других лекарства.

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Как сообщает DailyMail, профессор Питер Хорби, возглавляющий британское пробное исследование лекарств в Оксфордском университете, рассказал, что в Британии сейчас не проводят испытания ремдесивира. Исключением стали небольшие испытания, инициированные самой компанией-производителем Gilead Sciences – в нем приняли участие 100 человек, а результаты станут известны через несколько недель.

"Этот препарат проходит ряд испытаний. Они закончились в Китае, проходят в США, а в Британии их проведет фармацевтическая компания. Но это не в нашей компетенции", – заявил он.

Он добавил, что на первый взгляд препарат подает хорошие надежды, но нужно быть осторожными. В то же время, в Оксфордский университет проводит испытания других четырех средств. Они заручились поддержкой властей и сейчас ищут добровольцев для тестов. Пока к их программе присоединились 160 человек, но в университете надеются на дальнейшее содействие людей.

Оксфорд не будет проводить клинические тесты ремдесивира

Оксфорд не будет проводить клинические тесты ремдесивира

На этих пациентах будут тестировать воздействие четырех препаратов: гидроксихлорохина (им лечат малярию и волчанку), комбинацию лопинавира и ритонавира (используют для лечения ВИЧ), низкодозированный дексаметазон (стероид, которым уменьшают воспаления) и антибиотик азитромицин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США больные коронавирусом COVID-19 пошли на поправку после применения экспериментального препарата "Ремдесивир".

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Коронавирус
Место
Великобритания
Теги
лекарства вирус
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