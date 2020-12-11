В Ватикане зажгли главную рождественскую елку. Фото и видео

На площади Святого Петра в Ватикане в пятницу, 11 декабря, зажгли рождественскую елку и открыли вертеп.

Открытие проходило в условиях пандемии и с соблюдением мер безопасности (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Главная елка Ватикана. кадр видео

На церемонии выступили кардинал Джузеппе Бертелло, глава Папской комиссии по делам Ватикана.

Елка украшена рождественской звездой. кадр видео

Как отмечает Vatican News, Папа Римский Франциск, обращаясь к гостям, сказал, что традиционные атрибуты Рождества символизируют надежду для всех паломников, которые увидят их на площади города-государства.

В Ватикане зажгли елку. кадр видео

Елка и вертеп простоят на площади Святого Петра до 10 января.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на новогоднюю елку установили "ведьменскую шляпу". Это вызвало возмущение у представителей протестантских церквей Украины. Они обратились к мэру Киева Виталию Кличко и потребовали заменить ее на традиционную рождественскую звезду.