В Ватикане зажгли главную рождественскую елку. Фото и видео

Юрий Сергиенко Мир 21:11, 11.12.2020 Обновлено: 21:16, 11.12.2020

На площади Святого Петра в Ватикане в пятницу, 11 декабря, зажгли рождественскую елку и открыли вертеп.

Открытие проходило в условиях пандемии и с соблюдением мер безопасности (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Главная елка Ватикана.
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На церемонии выступили кардинал Джузеппе Бертелло, глава Папской комиссии по делам Ватикана.

Елка украшена рождественской звездой.
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Как отмечает Vatican News, Папа Римский Франциск, обращаясь к гостям, сказал, что традиционные атрибуты Рождества символизируют надежду для всех паломников, которые увидят их на площади города-государства.

В Ватикане зажгли елку.
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Елка и вертеп простоят на площади Святого Петра до 10 января.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на новогоднюю елку установили "ведьменскую шляпу". Это вызвало возмущение у представителей протестантских церквей Украины. Они обратились к мэру Киева Виталию Кличко и потребовали заменить ее на традиционную рождественскую звезду.

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