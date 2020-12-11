В Ватикане зажгли главную рождественскую елку. Фото и видео

На площади Святого Петра в Ватикане в пятницу, 11 декабря, зажгли рождественскую елку и открыли вертеп.

Открытие проходило в условиях пандемии и с соблюдением мер безопасности (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

На церемонии выступили кардинал Джузеппе Бертелло, глава Папской комиссии по делам Ватикана.

Как отмечает Vatican News, Папа Римский Франциск, обращаясь к гостям, сказал, что традиционные атрибуты Рождества символизируют надежду для всех паломников, которые увидят их на площади города-государства.

Елка и вертеп простоят на площади Святого Петра до 10 января.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на новогоднюю елку установили "ведьменскую шляпу". Это вызвало возмущение у представителей протестантских церквей Украины. Они обратились к мэру Киева Виталию Кличко и потребовали заменить ее на традиционную рождественскую звезду.