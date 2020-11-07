В Ватикане поставили точку в скандале с 97-летним кардиналом-педофилом

Ватикан лишил всех регалий 97-летнего польского кардинала Генрика Гульбиновича из-за сексуальных преступлений против детей.

Как сообщается на сайте папского нунция в Польше, после расследования всех обвинений в адрес Гульбиновича папский престол принял следующие дисциплинарные шаги: запретить ему участвовать в отправлении богослужений и публичных встречах; запретить использование регалий епископа; лишить прав быть отпетым и похороненным в соборе.

Кроме того, Ватикан обязал кардинала-эмерита перевести определенную сумму средств на деятельность фонда святого Иосифа, который был создан Конференцией Епископов Польши для помощи жертвам сексуального насилия.

Наказание Гульбиновича является одним из самых жестких, которое может наложить Ватикан на церковного иерарха высокого ранга.

Кардинал Гульбинович был вроцлавским архиепископом в течение 1976-2004 годов. В 2019 году в окружную прокуратуру во Вроцлаве было подано заявление о сексуальном насилии Гульбинивича над 15-летним учеником духовной семинарии. Его также обвиняют в сокрытии подобных педофильских скандалов среди подчиненных ему священников.

Польского кардинала Генрика Гульбиновича лишили всех регалий gazetawroclawska.pl

Наказание Гульбиновича является одним из самых жестких Wikimedia

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ватикан представил Организации Объединенных Наций план борьбы со священниками-педофилами.