В Вашингтоне рассказали, зачем Нетаньяху возит с собой в США чемоданы с грязным бельем

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху регулярно привозит с собой во время официальных визитов в США чемоданы с грязной одеждой, чтобы бесплатно сдать их в стирку и чистку.

Об этом сообщила Washington Post. Информацию изданию подтвердили сотрудники резиденции, где размещают высокопоставленных гостей президента США.

Услуга бесплатной стирки и чистки одежды – привилегия, доступная для всех иностранных лидеров, которые прибывают в Вашингтон с визитами, но почти никто никогда ей не пользуется.

"Супруги Нетаньяху – единственные, кто приносит нам настоящие чемоданы с грязным бельем, чтобы мы его вычистили. После множества приездов мы поняли, что это делается намеренно", – сказал один американский чиновник на условиях анонимности.

Израильские официальные лица отрицали, что Нетаньяху чрезмерно злоупотребляет услугами прачечной своих американских хозяев, называя эти утверждения "абсурдными", но они признали, что в прошлом он был объектом обвинений, связанных с прачечной.

В 2016 году Нетаньяху подал в суд, чтобы не предоставлять по требованию журналистов счета за стирку в зарубежных гостиницах. Судья встал на его сторону и запретил публикацию документов до рассмотрения апелляции в Верховном суде.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Вашингтоне 15 сентября 2020 года состоялась историческая церемония подписания соглашений о нормализации дипломатических отношений ОАЭ и Бахрейна с Израилем, на которую к Дональду Трампу приехали лидеры трех стран.