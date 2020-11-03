В Утрехте из-за "подозрительной ситуации" эвакуировали вокзал. Фото и видео

В Голландии в городе Утрехт на Центральном железнодорожном вокзале была проведена эвакуация посетителей и на некоторое время остановлено движение поездов.

Как сообщило rtlnieuws.nl, в полиции заявили, что там был замечен неизвестный мужчина, который выкрикивал "подозрительные лозунги".

Правоохранители приняли решение об эвакуации вокзала из-за возможной угрозы взрыва.

Поезда на станцию ​​и обратно не ходили как минимум час. Поезда, направлявшиеся на центральный вокзал Утрехта, останавливались на другой станции.

Полицейские провели зачистку на вокзале Telegraaf

Позже движение поездов снова возобновилось.

Как сообщила газета Telegraaf, полиция арестовала двоих подозреваемых, их причастность расследуется.

Подробностей произошедшего правоохранители не раскрыли.

Правоохранители приняли решение об эвакуации вокзала Terreur & Crime Nieuws

Полицейские ищут подозреваемого Terreur & Crime Nieuws

Полиция не раскрывает подробности инцидента Terreur & Crime Nieuws

Вокзал Utrecht Centraal Google

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре австрийской столицы 2 ноября произошла серия атак со стрельбой и взрывом, в результате которой погибли пять человек и 22 получили ранения.