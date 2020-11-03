В Утрехте из-за "подозрительной ситуации" эвакуировали вокзал

В Голландии в городе Утрехт на Центральном железнодорожном вокзале была проведена эвакуация посетителей.

Как сообщило rtlnieuws.nl, в полиции заявили, что там был замечен неизвестный мужчина, который выкрикивал "подозрительные лозунги".

Правоохранители приняли решение об эвакуации вокзала из-за возможной угрозы взрыва.

Поезда на станцию ​​и обратно не ходили как минимум час. Поезда, направлявшиеся на центральный вокзал Утрехта, останавливались на другой станции.

Движение поездов снова возобновилось.

Сообщается, что полиция ищет подозреваемого, но не рассказывает подробности.

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