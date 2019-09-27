В университете нашли труп студента, умершего 2 месяца назад

В Новой Зеландии в общежитии нашли труп студента, который умер два месяца назад.

Останки парня обнаружили в Кентерберийском университете в городе Крайстчерч, после того, как студенты почувствовали зловоние, исходившее из комнаты, передает ВВС.

Сообщается, что из-за разложения тела, устанавливать личность пришлось специальной полицейской группе, специализирующаяся на выявлении жертв катастроф. Причину смерти не называют, ведется расследование.

В Новой Зеландии общество шокировано данным инцидентом. Министр образования Новой Зеландии Крис Гипкинс заявил, что "ожидает тщательное расследование этого инцидента".

"Если вы проживаете в общежитии, платите за это деньги, то речь должна идти не только о крыше над головой, но и о духовной помощи. Я думаю, что явно этой помощи не было", – отметил министр.

Студенты в аудитории Иллюстрация

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