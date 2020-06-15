В Украину прибудут военные из Канады: чем займутся

В Украину из Канады возвращаются военные инструкторы, чья миссия была прервана из-за пандемии коронавируса (COVID-19).

После прибытия в нашу страну канадские военные пройдут 14-дневный период изоляции, передает National Post.

"После переоценки ситуации, в том числе анализа мероприятий по охране здоровья и рисков, связанных с COVID-19, было принято решение развернуть еще 90 участников миссии. Этот персонал будет развернут в июне 2020 года, он пройдет 14-дневный период изоляции по прибытии в Украину. По завершении этого периода изоляции они будут готовы возобновить свою миссию поддержки Сил безопасности Украины", – рассказала пресс-секретарь Вооруженных сил Канады Лия Кэмпбелл.

Канадские военные

Также она добавила, что 50 военных останутся в Канаде и направятся на обучение в Украину, "как только позволят условия".

Отметим, что из-за пандемии Канада в три раза уменьшила количество военных в Украине в рамках операции UNIFIER. Из 200 заявленных военнослужащих осталось лишь 60.

Добавим, канадские военные обучают украинских коллег по пяти направлениям подготовки: тактика малых групп и снайперская подготовка, разминирование, военная полиция, полевая медицина и логистика.

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