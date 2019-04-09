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В Украину летят элитные "клокочущие орлы" США: что это значит

1.3тЧитать материал на украинском

В Украину для совместной тренировки с нашими военными прибудут 150 военнослужащих 101-й воздушно-десантной дивизии армии США.

Об этом в Facebook сообщил посол Украины в США Валерий Чалый. Дипломат отметил, что обмен военным опытом пройдет в Яворовском центре боевой подготовки во Львовской области.

"Клокочущее орлы (screaming eagles) летят в Украину! В ближайшие дни более 150 военных элитной 101-й воздушно-десантной дивизии Армии США прибудут в Украину для тренировки наших в Яворовском центре боевой подготовки и взаимного обмена опытом", – рассказал он.

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Посол добавил, что ранее обсудил важность военного стратегического партнерства Украины и Штатов с начальником штаба армии США Марком Милли, "которого президент США Дональд Трамп предложил на должность главы Объединенного комитета начальников штабов".

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Персона
Валерий Чалый
Место
США
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Казбеков Зубек
Казбеков Зубек
А, клокочет у них, что? Гав№ в перд@ках?
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
В Украину летят "Клокочущие орлы" - В Украине их заждались "Дрищущие Петухи"из ВСУ
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Семёнов Александр, лучше так , чем иметь дохлого двуглавого мутанта на гербе страны.
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