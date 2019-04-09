В Украину летят элитные "клокочущие орлы" США: что это значит

В Украину для совместной тренировки с нашими военными прибудут 150 военнослужащих 101-й воздушно-десантной дивизии армии США.

Об этом в Facebook сообщил посол Украины в США Валерий Чалый. Дипломат отметил, что обмен военным опытом пройдет в Яворовском центре боевой подготовки во Львовской области.

"Клокочущее орлы (screaming eagles) летят в Украину! В ближайшие дни более 150 военных элитной 101-й воздушно-десантной дивизии Армии США прибудут в Украину для тренировки наших в Яворовском центре боевой подготовки и взаимного обмена опытом", – рассказал он.

Посол добавил, что ранее обсудил важность военного стратегического партнерства Украины и Штатов с начальником штаба армии США Марком Милли, "которого президент США Дональд Трамп предложил на должность главы Объединенного комитета начальников штабов".

Военные США

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