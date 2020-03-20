В Украину из-за коронавируса возвращаются 30 членов экипажа круизного лайнера

В пятницу, 20 марта, 30 украинцев, членов экипажа круизного лайнера Celebrity Reflection вернутся в Украину.

Как сообщает пресс-служба МИД, наших сограждан уже перевезли в Стамбул (Турция), где они ожидают чартерный рейс в Украину.

"Известно, что компания Royal Caribbean International приобрела для этих граждан билеты на чартерный авиарейс Стамбул (Турция) – Одесса (Украина) №SQP8302 на 20.03.2020 г. Запланированное время прибытия в аэропорт Одессы – 21:20", – говорится в сообщении.

Celebrity Reflection

Украинские дипломаты поблагодарили Посольство Украины в США за помощь в возвращении наших граждан.

Напомним, что компания круизных путешествий Celebrity Cruises, которой принадлежит лайнер Celebrity Reflection, приняла решение приостановить осуществление круизных путешествий во всем мире в связи со вспышкой коронавируса до 11 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, десятки тысяч украинцев оказались в сложной ситуации за границей из-за запрета авиасообщения в Украине с другими странами с 17 марта по 3 апреля. По состоянию на 19 марта о помощи в возвращении на родину попросили почти 40 тысяч человек.

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