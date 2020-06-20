Стало известно о гибели 38 щенков на борту украинского самолета: МАУ отреагировала

Неделю назад в аэропорту Торонто приземлился украинский самолет, в котором перевозили более 500 животных – собак и кошек. Но не все долетели живыми. По информации жительницы Миссиготы (Канада) Эбби Лорензен, погибли 38 щенков. МАУ заверяет, что с жалобами к ним никто не обращался.

Женщина сообщила в Facebook, что 13 июня в аэропорту Торонто "Пирсон" она встречала самолет из Киева. Животные прибыли в Канаду для перепродажи и "летели в невыносимых условиях". Переноски с животными якобы были маленькие, стояли в нижнем отсеке самолета в несколько рядов друг на друге (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Больше 12 часов 3-4-месячные щенки французских бульдогов и шпицов, а также породистые кошки "провели в тесных ящиках, иногда по двое в одной переноске, без возможности двигаться, в слабо вентилируемом помещении".

Канадское агентство по контролю качества пищевых продуктов (CFIA) на запрос "КП в Украине" ответило, что проверка выявила 38 погибших щенков на рейсе из Украины.

"Чиновники CFIA в настоящее время расследуют обстоятельства, связанные с этим инцидентом, и определят следующие шаги после завершения расследования", – говорится в сообщении.

В организации пояснили, что в Канаде действуют строгие стандарты в отношении импорта животных. Если их не соблюдать, то, в зависимости от результатов проверки, либо придется вывезти животное из Канады, либо будут применены штрафы или судебные меры.

В свою очередь пресс-служба МАУ заявила в Facebook, что авиакомпания регулярно проходит аудит IOSA на предмет безопасности полетов и качества, стандартам которого, в том числе, регулируются (очень строго и жестко) и перевозки живых животных.

"МАУ имеет все необходимые международные сертификаты и соответствующих специалистов, соблюдает все требования и процедуры. Мы перевозим не только домашних животных, но и экзотических, которые требуют особых, специальных условий для перелета", – утверждает компания.

В МАУ отметили, что перевозка породистых щенков, особенно брахицефалов, к которым относятся, например, французские бульдоги, связана с определенным риском. Это хорошо понимают и оценивают заводчики и отправители собак авиатранспортом, однако отправители сознательно идут на этот риск, поскольку разведение породистых собак и котов – один из наиболее конкурентных и высокомаржинальных бизнесов.

"Мы сразу же запросили данные у коллег, которые занимаются вопросами перевозки живых животных. По их информации, на данный момент (когда прошло уже более трех суток с момента выполнения рейса) авиакомпания не получила никаких официальных или других подтверждающих документов ни от аэропорта Торонто, ни от авиационных властей Канады, ни от хендлинга о гибели животных во время перелета. Более того, в авиакомпанию МАУ не поступали претензии ни со стороны отправителей, ни от получателей в Канаде о том, что перевозка животных происходила ненадлежащим образом ", – подчеркнула пресс-служба.

Щенки погибли во время перелета из Украины в Канаду (Facebook Abby Lorenzen)

Скриншот Facebook

Скриншот Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе почти сотня животных погибла во время пожара в Днепре.