Референдум на окупованій території Донбасу під час війни та власне, окупації, – нонсенс. Якщо Путін виведе звідти свої війська і зброю, і якщо там буде стійке перемир’я – тоді можна говорити про подальші кроки, включно з референдумом.

До того часу Україна має зрозуміти, поки Путін при владі - розв’язки питання окупованого Донбасу не буде. Отже, немає сенсу говорити про якісь грандіозні проекти. Всі призначення будуть не успішними.

Що може реально досягнути Україна? Встановлення миротворчої місії вздовж лінії демаркації. Нехай буде справжнє перемир’я і нехай солдати перестануть гинути за ніщо. А тоді слід бути терплячим щодо Донбасу, але разом з тим нетерплячим щодо внутрішніх реформ в Україні.

Україна має використати відсутність окупованого Донбасу для впровадження повномасштабних реформ та інтеграцію із Заходом та світом. Коли Україна буде сильною, багатою та демократичною, тоді і можна буде говорити про референдум на окупованому Донбасі.