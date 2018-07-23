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Олександр Мотиль
Олександр Мотиль
Американський історикВсе статьи автора

В України є унікальний шанс

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Референдум на окупованій території Донбасу під час війни та власне, окупації, – нонсенс. Якщо Путін виведе звідти свої війська і зброю, і якщо там буде стійке перемир’я – тоді можна говорити про подальші кроки, включно з референдумом.

До того часу Україна має зрозуміти, поки Путін при владі - розв’язки питання окупованого Донбасу не буде. Отже, немає сенсу говорити про якісь грандіозні проекти. Всі призначення будуть не успішними.

Новости
Розміну Криму на Донбас не буде!

Що може реально досягнути Україна? Встановлення миротворчої місії вздовж лінії демаркації. Нехай буде справжнє перемир’я і нехай солдати перестануть гинути за ніщо. А тоді слід бути терплячим щодо Донбасу, але разом з тим нетерплячим щодо внутрішніх реформ в Україні.

Україна має використати відсутність окупованого Донбасу для впровадження повномасштабних реформ та інтеграцію із Заходом та світом. Коли Україна буде сильною, багатою та демократичною, тоді і можна буде говорити про референдум на окупованому Донбасі.

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Олександр МотильОлександр Мотиль
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АТО на ДонбассеВыборы на ДонбассеВійна на Донбасі
Персона
Владимир Путин
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Русский Солдат
Русский Солдат
Российские миротворцы на линии разграничения и референдум, вот наши цели на Донбассе. Так решили и так будет. Никто нам помешать не в силах. Или по нашему или никак.
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Олег Пикетов
Олег Пикетов
Нет окурка , нет проблемы , пепельница чище .
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Дяченко Андрей
Дяченко Андрей
і обовязково посадити "референдумщиков",які бажали приєднатися до Московщини,на їх ВЛАСНУ пенсію із ЇХ ВЛАСНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ. Наші українські працівники повинні працювати НА СЕБЕ І НА СВОЇХ БАТЬКІВ,а не зрадливу бидлоту! І перекрити котрабанду.
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АнтибандЭровец
АнтибандЭровец
Дяченко Андрей, Хохловыблядок! Валите с земель Донбасса! И ваши подачки себе оставьте!
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