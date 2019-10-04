"В Украине ужасные люди": Волкер сказал, почему Трамп избегал встречи с Зеленским

Президент США Дональд Трамп сначала отказывался встречаться с лидером Украины Владимиром Зеленским, поскольку считал нашу страну "коррумпированной и полной ужасных людей".

Об этом рассказал во время дачи показаний в Конгрессе бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, пишет BuzzFeed News.

Отмечается, что так как встреча была закрытой, полная стенограмма опубликована не была, однако издание показало некоторые ремарки.

Так, Волкер заявил, что он встретился с Трампом в мае и предложил пригласить Зеленского в Белый дом, утверждая, что тот может помочь преодолеть коррупцию в Украине. Но, по словам Волкера, Трамп в то время был "очень скептически" настроен к украинскому лидеру.

Волкер сказал, почему Трамп избегал встречи с Зеленским

"Он сказал, что Украина – коррумпированная страна, полная "ужасных людей". Заверил, что "они пытались меня сбросить". Во время этой беседы он ссылался на разговоры с Джулиани", – сказал дипломат.

"Мне было ясно, что, несмотря на позитивные новости и рекомендации, которые обнародовала официальная делегация по новому президенту, Трамп негативно смотрел на Украину. Он, очевидно, получал другую информацию из других источников, включая Джулиани, которая была более негативной, что заставило его сохранить этот негативный взгляд", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку скандального разговора, который прошел между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

27 сентября на фоне украино-американского скандала Волкер подал в отставку.

3 октября он дал показания Конгрессу США.

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