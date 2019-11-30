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30 ноября • обновлено в 10:40
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В Украине собрались задобрить Трампа: в сеть просочилась "зрада"

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В Украине ищут пути для улучшения отношений с президентом США Дональдом Трампом на фоне расследования дела об импичменте главы Белого дома.

Об этом пишет CNN, ссылаясь на высокопоставленных чиновников в Украине, с которыми встречались американские журналисты.

Телеканал отмечает, что правительство Украины может вскоре объявить о новых расследованиях, которые могут рассматриваться как политически выгодные для Трампа.

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Источник CNN рассказал, что украинские чиновники признали, что любое потенциальное расследование "требует изучения текущих вопросов, а не только прошедших".

Издание пишет, что "украинцы не только осознают свою зависимость от США относительно безопасной помощи, но и ищут большей поддержки". Однако они не знают, с кем могут работать, и им нужен "специальный представитель, который будет иметь прямой доступ к Трампу".

Ранее бывший специальный представитель США в делах Украины Курт Волкер для официального Киева был тем, кто имел прямой контакт в Белом доме. Источник CNN отмечал, что в Украине интересовались, кто заменит Волкера на его должности для налаживания контактов с США.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Отмечается, что попытки наладить отношения с Трампом особенно важны для Украины перед началом нормандского саммита, который пройдет 9 декабря в Париже. По мнению экспертов переговоры президента Украины Владимира Зеленского и главы РФ Владимира Путина могут привести к более слабому положению Киева, ведь лидеры Европы, среди которых президент Франции Эммануэль Макрон, ищут способов улучшить отношения с Кремлем.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

  • В ходе беседы Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена", своего конкурента на выборах. На эту тему лидер США также запустил скандальное предвыборное видео, жестко разгромив демократов.

  • Стало известно, что сотрудник Центрального разведывательного управления США подал жалобу на телефонный разговор Трампа с главой Украины.

  • После этого Палата представителей Конгресса США приняла пакет основных правил в рамках процедуры импичмента Трампа.

  • При этом он заявил, что начатая процедура американской демократической партии является государственным переворотом.

  • Сам Зеленский заявил, что на него никто не давил.

  • В начале ноября демократы Палаты представителей США опубликовали первые стенограммы показаний в рамках импичмента. Показания за закрытыми дверями дали бывший советник госдепартамента США Майкл Маккинли и экс-посол Штатов в Украине Мари Йованович.

  • 15 ноября Белый дом опубликовал стенограмму апрельского звонка между Трампом и Зеленским.

  • Также комитет Палаты представителей США по делам юстиции пригласил президента Дональда Трампа на слушания в рамках подготовки к процедуре импичмента.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Импичмент Трампа
Персоны
Дональд Трамп Владимир Зеленский Курт Волкер Эммануэль Макрон
Место
США
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Комментарии
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Унитазы, а вы уверены, что Трамп потянет второй срок?))
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Пигин Макс
Пигин Макс
Пресмыкаться и прислуживать - вот удел нерабов! Вы сами себе не противны?
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Maxonin Igor
Maxonin Igor
Рагулям не привыкать у Обезьяны со..ли и Трампу отс..сут .
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