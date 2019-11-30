В Украине собрались задобрить Трампа: в сеть просочилась "зрада"

В Украине ищут пути для улучшения отношений с президентом США Дональдом Трампом на фоне расследования дела об импичменте главы Белого дома.
Об этом пишет CNN, ссылаясь на высокопоставленных чиновников в Украине, с которыми встречались американские журналисты.
Телеканал отмечает, что правительство Украины может вскоре объявить о новых расследованиях, которые могут рассматриваться как политически выгодные для Трампа.
Источник CNN рассказал, что украинские чиновники признали, что любое потенциальное расследование "требует изучения текущих вопросов, а не только прошедших".
Издание пишет, что "украинцы не только осознают свою зависимость от США относительно безопасной помощи, но и ищут большей поддержки". Однако они не знают, с кем могут работать, и им нужен "специальный представитель, который будет иметь прямой доступ к Трампу".
Ранее бывший специальный представитель США в делах Украины Курт Волкер для официального Киева был тем, кто имел прямой контакт в Белом доме. Источник CNN отмечал, что в Украине интересовались, кто заменит Волкера на его должности для налаживания контактов с США.
Дональд Трамп
Отмечается, что попытки наладить отношения с Трампом особенно важны для Украины перед началом нормандского саммита, который пройдет 9 декабря в Париже. По мнению экспертов переговоры президента Украины Владимира Зеленского и главы РФ Владимира Путина могут привести к более слабому положению Киева, ведь лидеры Европы, среди которых президент Франции Эммануэль Макрон, ищут способов улучшить отношения с Кремлем.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.
В ходе беседы Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена", своего конкурента на выборах. На эту тему лидер США также запустил скандальное предвыборное видео, жестко разгромив демократов.
Стало известно, что сотрудник Центрального разведывательного управления США подал жалобу на телефонный разговор Трампа с главой Украины.
После этого Палата представителей Конгресса США приняла пакет основных правил в рамках процедуры импичмента Трампа.
При этом он заявил, что начатая процедура американской демократической партии является государственным переворотом.
Сам Зеленский заявил, что на него никто не давил.
В начале ноября демократы Палаты представителей США опубликовали первые стенограммы показаний в рамках импичмента. Показания за закрытыми дверями дали бывший советник госдепартамента США Майкл Маккинли и экс-посол Штатов в Украине Мари Йованович.
15 ноября Белый дом опубликовал стенограмму апрельского звонка между Трампом и Зеленским.
Также комитет Палаты представителей США по делам юстиции пригласил президента Дональда Трампа на слушания в рамках подготовки к процедуре импичмента.
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