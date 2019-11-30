В Украине собрались задобрить Трампа: в сеть просочилась "зрада"

В Украине ищут пути для улучшения отношений с президентом США Дональдом Трампом на фоне расследования дела об импичменте главы Белого дома.

Об этом пишет CNN, ссылаясь на высокопоставленных чиновников в Украине, с которыми встречались американские журналисты.

Телеканал отмечает, что правительство Украины может вскоре объявить о новых расследованиях, которые могут рассматриваться как политически выгодные для Трампа.

Источник CNN рассказал, что украинские чиновники признали, что любое потенциальное расследование "требует изучения текущих вопросов, а не только прошедших".

Издание пишет, что "украинцы не только осознают свою зависимость от США относительно безопасной помощи, но и ищут большей поддержки". Однако они не знают, с кем могут работать, и им нужен "специальный представитель, который будет иметь прямой доступ к Трампу".

Ранее бывший специальный представитель США в делах Украины Курт Волкер для официального Киева был тем, кто имел прямой контакт в Белом доме. Источник CNN отмечал, что в Украине интересовались, кто заменит Волкера на его должности для налаживания контактов с США.

Дональд Трамп

Отмечается, что попытки наладить отношения с Трампом особенно важны для Украины перед началом нормандского саммита, который пройдет 9 декабря в Париже. По мнению экспертов переговоры президента Украины Владимира Зеленского и главы РФ Владимира Путина могут привести к более слабому положению Киева, ведь лидеры Европы, среди которых президент Франции Эммануэль Макрон, ищут способов улучшить отношения с Кремлем.

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