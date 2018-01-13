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В Украине – шины, в России – фломастеры: в сети высмеяли "сопротивление" Путину

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В России начали выражать свое недовольство кандидатурой действующего главы государства Владимира Путина на очередных выборах президента РФ.

Так, предвыборные агитационные плакаты разрисовывают маркерами в знак протеста призывами к забастовке.

Соответствующие фото появились в Twitter Николая Левшица.

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"ЦИК как-то поспешил, развесив по всей стране плакаты. Удобная форма агитации за забастовку", - подписал он снимки.

В комментариях скептически отнеслись к инициативе.

"Вот почему Украина - не Россия. В Украине уже б запасались покрышками, а в России - фломастерами!" - в частности написал один из пользователей.

Как сообщал "Обозреватель", по мнению Путина, США хотели бы видеть главу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в числе руководителей Российской Федерации.

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Тема
Выборы в России
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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