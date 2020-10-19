В Украине самая низкая продолжительность здоровой жизни в Европе – исследование

По состоянию на 2019 год ожидаемая продолжительность здоровой жизни в Украине составляла 61,7 года, что является самым низким показателем среди стран Европы.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Global Burden of Disease Study 2019, базирующемся на ряде показателей в 204 странах мира в течение 1950-2019 годов, опубликованном в журнале Lancet.

В нем для каждой страны определяется так называемая ожидаемая продолжительность здоровой жизни (Healthy life expectancy, HALE) – показатель лет жизни, проведенных в добром здравии.

В Украине этот показатель составил 61,7 года при среднем мировом показателе в 63,5 лет.

При этом в России ожидаемая продолжительность здоровой жизни в 2019 году была 63,7 лет, в Беларуси – 65,0, в Польше – 68,0, в Чехии – 68,5, во Франции – 71,2 года, в Германии – 69,5, в Италии – 71,0, в Испании – 71,3, в Великобритании – 68,9. В Японии показатель HALE составил 73,3 года, в Сингапуре – 73,9, в США – 65,2.

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