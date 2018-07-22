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Владимир Милов
Владимир Милов
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В Украине не принято так открыто ссать на голову избирателям

Среди версий про Поклонскую - почему она проголосовала против повышения пенсионного возраста - пока ни разу не встретил единственную, на мой взгляд, реальную и убедительную версию.

А версия эта такова. Поклонская, несмотря на всю свою одноклеточность, все же приехала к нам из Украины, где, мягко говоря, не принято так открыто ссать на голову избирателям, избравшим тебя депутатом, как это принято делать у нас. А в Крыму сейчас, опять же очень мягко говоря, все немного о*реневают от того, что происходит, и если бы повышение пенсионного возраста объявили до 16 марта 2014 года, то неизвестно еще, чем бы закончился тот пресловутый "референдум". Поздравляю вас, дорогие крымчане, это Россия, детка. А также когда вы что-то делаете, надо думать головой, а не другими местами.

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Так вот, думаю, моя версия в том, что Поклонская просто не в состоянии настолько нагло пойти наперекор представлению своих каких-никаких, но все же избирателей обо всей этой ситуации. Проклятая украинская политическая культура не дает. Бандеровцы, что с них взять.

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Автор
Владимир МиловВладимир Милов
Тема
российская экономика
Персона
Наталья Поклонская
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Владимира Милова
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