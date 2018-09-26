''В Украине гражданская война?'' Россия ''спалилась'' с захватом Донбасса

Несмотря на заверения российских пропагандистов, что в Украине якобы идет "гражданская война", в РФ открывают памятники так называемым ополченцам Донбасса.

Об этом сообщает "Мид Роиссии" в Twitter. Подобный монумент 30 сентября должны открыть в Челябинске, а на мероприятие созывают горожан.

"В Украине, говорят нам кремлевские СМИ, идет "гражданская война". Но памятники павшим "ополченцам" возводят.. внимание.. в Челябинске", – сказано в сообщении.

"Весна у них русская, а война "гражданская" украинская", "У меня только один вопрос: Как? Как почти вся русня впряглась за кучку об*рочинцев Новососсии, предав отношения с целыми миллионами украинцев", "Памятник добровольцам-воякам(наемникам), неплохо", – написали в комментариях.

В Украине, говорят нам кремлёвские СМИ, идёт "гражданская война". Но памятники павшим "ополченцам" возводят..... внимание.... в Челябинске!!!! pic.twitter.com/YnEFlzAoap — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 26 вересня 2018 р.

"Хотелось бы процитировать местных донбасских "ополченцев" неславянской внешности из одного видео: "Привет Чита! Привет Улан-Уде!". А война "гражданская", да", – отметили пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2015 году в России также появился памятник "вежливому солдату" в честь оккупации Крыма.