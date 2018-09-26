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''В Украине гражданская война?'' Россия ''спалилась'' с захватом Донбасса

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Несмотря на заверения российских пропагандистов, что в Украине якобы идет "гражданская война", в РФ открывают памятники так называемым ополченцам Донбасса.

Об этом сообщает "Мид Роиссии" в Twitter. Подобный монумент 30 сентября должны открыть в Челябинске, а на мероприятие созывают горожан.

"В Украине, говорят нам кремлевские СМИ, идет "гражданская война". Но памятники павшим "ополченцам" возводят.. внимание.. в Челябинске", – сказано в сообщении.

''В Украине гражданская война?'' Россия ''спалилась'' с захватом Донбасса
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"Весна у них русская, а война "гражданская" украинская", "У меня только один вопрос: Как? Как почти вся русня впряглась за кучку об*рочинцев Новососсии, предав отношения с целыми миллионами украинцев", "Памятник добровольцам-воякам(наемникам), неплохо", – написали в комментариях.

''В Украине гражданская война?'' Россия ''спалилась'' с захватом Донбасса

"Хотелось бы процитировать местных донбасских "ополченцев" неславянской внешности из одного видео: "Привет Чита! Привет Улан-Уде!". А война "гражданская", да", – отметили пользователи.

''В Украине гражданская война?'' Россия ''спалилась'' с захватом Донбасса

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2015 году в России также появился памятник "вежливому солдату" в честь оккупации Крыма.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Россия
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Исаев Максим
Исаев Максим
Ну и шо здесь не так? Памятник добровольцам. Особо тупые могут трижды прочитать!
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Пусть в каждом кацапском городе и поселке, в каждой их вшивой деревне по такому памятнику стоит. Чтобы эти суки веками помнили что их в Украине ждет
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Гражда́нская война́ — наиболее острая форма разрешения накопившихся социальных противоречий внутри государства, которая проявляется в виде крупномасштабного вооружённого противостояния между организованными группами или, реже, между нациями, входившими в состав ранее единой страны. Целью сторон, как правило, является захват власти в стране или в отдельном регионе.
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