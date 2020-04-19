Глава лаборатории в Ухане отбросил все обвинения о коронавирусе: он не от нас!

Тимур Григоренко Мир 12:20, 19.04.2020 Обновлено: 12:26, 19.04.2020

В Уханьском институте вирусологии заявили, что никакого отношения к созданию коронавируса не имеют. А тот факт, что первая вспышка болезни произошла в нескольких сотнях метров от лаборатории – случайность.

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Об этом в интервью китайскому государственному телеканалу CGTN заявил заведующий лабораторией института Юань Чжимин, передает Channel NewsAsia. "Этот вирус никоим образом не исходит от нас", – подчеркнул ученый.

В ответ на уточняющий вопрос он подчеркнул, что считает невозможным создание такого вируса силами человечества. По словам главы лаборатории, никто из сотрудников его учреждения не был инфицирован. "Весь институт проводит исследования в различных областях, связанных с коронавирусом", – добавил Чжимин.

Институт в Ухане
Wuhan Institute of Virology

Профессор признал, что поскольку лаборатория, имеющая максимальный уровень биологической безопасности, находится именно в Ухане, у людей не могут не возникать подобные ассоциации. Вместе с тем их сознательно пытаются ввести в заблуждение некоторые СМИ, считает Юань. Ряд публикаций о лабораторном происхождении коронавируса он назвал бездоказательными и основанными на предположениях.

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