В Ухане умер излечившийся от коронавируса мужчина

В китайском городе Ухань умер мужчина, который ранее вылечился от коронавируса COVID-19 и был выписан из больницы.

Как сообщает South China Morning Post, мужчине было 36 лет. Смерть наступила от дыхательной недостаточности через пять дней после выписки.

Впервые уханьца госпитализировали 12 февраля. Через две недели его выписали с инструкциями оставаться под карантином 14 дней.

Как рассказала жена умершего, через два дня после выписки ее муж плохо себя почувствовал. Он жаловался на сухость во рту и газы в желудке. Позже он сказал, что ему стало хуже, и его отправили в больницу. Там мужчина умер в тот же день.

В свидетельстве о его смерти, выданном Уханьской комиссией по здравоохранению, указывалось, что непосредственной причиной был COVID-19. Смерть мужчины была вызвана дыхательной недостаточностью и отказом легких.

Карта распространения вируса в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, количество зараженных коронавирусом в мире в четверг, 5 марта, приблизилось к 95 тысячам. 3249 человек скончались. В Китае заболели уже 80 270 человек.

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