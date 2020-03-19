В Ухане сняли уникальный фильм о 50 днях жизни в эпицентре коронавируса

Два кинематографиста из Уханя сняли документальный мини-фильм о жизни в их родном городе, который стал эпицентром вспышки коронавируса.

Они начали съемку в январе, когда город был закрыт на карантин, и продолжали снимать более 50 дней. Ролик опубликовало в YouTube BBC News (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Режиссер и волонтер Линь Вэнь Хуа и режиссер Цай Кай Хай признались, что с Уханем у них связаны все воспоминания. Жена второго из них работает медсестрой и заявила, что она сама заразилась COVID-19. Поэтому уханьцы решили показать свой уникальный взгляд на город, оказавшийся в изоляции.

Режиссеры сняли фильм о 50 днях карантина в Ухане

"Но это еще и история борьбы", – подчеркнул Цай Кай Хай, имея в виду свою жену и то, как она переживала из-за болезни, хотя в результате женщина пошла на поправку.

Как рассказывается в видео, общественный транспорт в Ухане прекратил работу с 10:00 23 января, включая автобусы и метро. Сначала А 95% жителей выходили на улицу в масках. Но потом в городе больше не наблюдалось огромного потока автомобилей и толп людей.

Карантин из-за коронавируса в Ухане ВВС

"В городе совсем тихо. Улицы и здания выглядят также безжизненно. Ощущения сюрреалистические", – признаются авторы фильма.

Они добавили, что при этом с прекращением движения общественного транспорта медицинским работникам стало нелегко добираться до работы. Хотя последней было очень много из-за огромного количества больных.

Жена режиссера тоже заразилась коронавирусом ВВС

Позже в Ухане таки организовали транспорт для работников больниц и сотрудников других служб, задействованных в борьбе с распространением вируса. Также режиссеры сняли то, как тогда в городе начали в ускоренном темпе строить дополнительные медучреждения.

Карантин из-за коронавируса в Ухане ВВС

Авторы фильма подчеркнули, что коронавирус начал отступать, но правительство ввело еще более жесткие меры, чтобы не допустить распространения вируса. Все жилые районы перешли на "закрытый метод" управления.

Карантин из-за коронавируса в Ухане ВВС

Режиссерам пришлось оформить специальное разрешение для того, чтобы продолжать съемки и помогать людям.

Карантин из-за коронавируса в Ухане ВВС

Карантин из-за коронавируса в Ухане ВВС

Карантин из-за коронавируса в Ухане ВВС

Как сообщал OBOZREVATEL, в китайском городе Ухань, который стал очагом пандемии коронавируса, за сутки 18-19 марта впервые с декабря не зафиксировали ни одного случая заражения.

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