В Ухане провели 6,5 млн тестов на COVID-19: обнаружены показательные данные по бессимптомным больным

В китайском городе Ухань за 9 дней было проведено более 6,5 миллионов новых тестов на коронавирус. Власти проводят масштабное тестирование для предотвращения второй волны COVID-19.

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Как сообщает Daily Mail, кампания по широкомасштабному тестированию началась после того, как были зарегистрированы новые случаи инфицирования. Местные власти окрестили ее "10-дневной битвой".

Власти Китая сообщили, что с 15 по 23 мая были отобраны пробные образцы мазков у 9,5 миллиона жителей, что составляет более 80% от общей численности города с населением 11 миллионов.

В Ухане провели 6,5 млн тестов на COVID-19

Массовое тестирование выявило 198 бессимптомных случаев.

Тестирование было проведено с большим энтузиазмом со стороны общественности. В сети появились фото, как жители в масках образовывали длинные очереди, сохраняя при этом дистанцию за пределами временных контрольно-проверочных пунктов по проведению тестов в микрорайонах и общественных местах города.

Массовое тестирование на коронавирус в Ухане

Массовое тестирование на коронавирус в Ухане

Массовое тестирование на коронавирус в Ухане

Массовое тестирование на коронавирус в Ухане

Массовое тестирование на коронавирус в Ухане

Как сообщал OBOZREVATEL, в институте вирусологии Уханя заявили, что у них есть три живых штамма коронавируса от летучей мыши, но ни один из них не соответствует COVID-19.

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