В Ухане открыли рынок с летучими мышами, от которых пошел коронавирус

Мир 22:10, 14.04.2020 Обновлено: 22:17, 14.04.2020

В бывшем эпицентре коронавируса, китайском городе Ухань, вновь открыли так называемый "мокрый" рынок, где помимо мяса и рыбы, продавали летучих мышей и змей.

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Как сообщает DailyMail, на крупнейшем рынке города открылись почти все торговые точки.

Огромный рынок Байшажоу занимает площадь примерно в 65 футбольных полей и является одним из главных городских оптовых рынков продуктов питания.

В Ухане открылся "мокрый" рынок
DailyMail

В то же время, чиновники запретили торговлю живыми дикими животными или домашним скотом, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Напомним, согласно одной из версий, вирус COVID-19 появился именно на одном из таких рынков. Их повторное открытие вызвало возмущение со стороны западных политиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились фото города Ухань в провинции Хубэй в Китае, который 8 апреля открыли после строгого карантина, введенным в связи с распространением оттуда коронавируса.

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