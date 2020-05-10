В Ухань внезапно вернулся коронавирус: случай тяжелый

Карина Бондаренко Мир 07:31, 10.05.2020 Обновлено: 08:14, 10.05.2020

В китайском городе Ухань, который считается очагом распространения коронавируса по всему миру, впервые за долгое время подтвердили новый случай заражения COVID-19.

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Пациент находится в тяжелом состоянии, сообщают "РИА Новости". Всего в стране коронавирусом заразились 82 901 человек, 4 633 скончались, вылечить удалось более 78 тысяч пациентов.

За последние сутки, 9 мая, по всему Китаю коронавирусом заразились 14 человек.

Коронавирус в Китае
Известия

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Германии начали изучать в лабораториях действие украинских медицинских препаратов, которые предположительно могут применяться для лечения COVID-19.

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Мир

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