В Ухань внезапно вернулся коронавирус: случай тяжелый

В китайском городе Ухань, который считается очагом распространения коронавируса по всему миру, впервые за долгое время подтвердили новый случай заражения COVID-19.
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Пациент находится в тяжелом состоянии, сообщают "РИА Новости". Всего в стране коронавирусом заразились 82 901 человек, 4 633 скончались, вылечить удалось более 78 тысяч пациентов.
За последние сутки, 9 мая, по всему Китаю коронавирусом заразились 14 человек.
Коронавирус в Китае
Известия
Как писал OBOZREVATEL ранее, в Германии начали изучать в лабораториях действие украинских медицинских препаратов, которые предположительно могут применяться для лечения COVID-19.
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