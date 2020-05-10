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10 мая • обновлено в 07:39
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В Ухань внезапно вернулся коронавирус: случай тяжелый

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В китайском городе Ухань, который считается очагом распространения коронавируса по всему миру, впервые за долгое время подтвердили новый случай заражения COVID-19.

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Пациент находится в тяжелом состоянии, сообщают "РИА Новости". Всего в стране коронавирусом заразились 82 901 человек, 4 633 скончались, вылечить удалось более 78 тысяч пациентов.

За последние сутки, 9 мая, по всему Китаю коронавирусом заразились 14 человек.

Коронавирус в Китае

Коронавирус в Китае

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В Ухань внезапно вернулся коронавирус: случай тяжелый

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Германии начали изучать в лабораториях действие украинских медицинских препаратов, которые предположительно могут применяться для лечения COVID-19.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Место
Китай Ухань
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