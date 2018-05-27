В Уганде произошло масштабное ДТП: десятки погибших

В Уганде произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибло почти 50 человек.

Авария произошла с участием автобуса, грузовика и трактора. Погибли 48 человек, 16 из которых - дети. Об этом передает AFP со ссылкой на местное подразделение Красного Креста.

Представитель полиции Уганды подтвердил 22 смерти.

ДТП в Уганде Punch

ДТП произошло в тот момент, когда трактор с выключенными фарами спускался по дороге и столкнулся с грузовиком. В трактор въехал автобус.

Погибли водители всех трех транспортных средств.

Местные власти говорят только о десяти выживших.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее смертельное ДТП произошло под Запорожьем.