В тюрьмах Италии вспыхнули бунты из-за коронавируса: есть жертвы

В тюрьмах Италии вспыхнули массовые бунты из-за коронавируса, погибло минимум шестеро заключенных, многие получили ранения.

Как передает Repubblica, Agi и другие местные ресурсы, на севере страны в городе Модена заключенные подожгли одну из камер, около 60 человек пытались сбежать (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Бунт начался после того, как они узнали о запрете визитов в тюрьму родственникам и друзьям из-за мер борьбы с коронавирусом.

Аналогичные беспорядки устроили и в десятках других тюрем страны, в том числе в Милане и Риме, где осужденные подожгли матрасы и попробовали незаконно проникнуть в медицинские пункты.

В тюрьмах Италии вспыхнули бунты из-за коронавируса 24emilia

В Фодже заключенным удалось сбежать, однако за пределами тюрьмы полицейские оперативно их всех задержали. Еще в одной из тюрем страны были захвачены заложники, которые были освобождены в результате спецоперации.

Также бунты вспыхнули в тюрьмах Неаполя, Модены, Салерно, Фрозиноне, Верчелли и Александрии.

#Italy CHAOS

Inmates rioting



- 6 dead and 50 escaping from Foggia prison



- 4 seriously injured, 18 injured, including 3 guards and 7 health workers in Modena



- at the San Vittore prison, detainees are on the roof!#coronavirus #COVID19



pic.twitter.com/Kupv0Ce1DV — Coronavirus (@CoronaBeerus) March 9, 2020

#ITALY— Prison riots (multiple cities) and police officer kidnapped as prisoners find out they’re not allowed visitors due to #coronavirus #COVID19 pic.twitter.com/P2VpY1Tem8 — BANDIT XRAY 🇺🇸 ⚔ (@BANDIT_XRAY) March 8, 2020

URGENT: #ITALY-WATCH: PRISONERS ESCAPE IN A LIVESTREAM VIDEO due to #coronavirus (they’ve been told no visits). 6 people dead and 50 escaped. 2 police officers kidnapped in PRISON UPRISING across the country. #Foggia pic.twitter.com/IJTJbMmuAV — AS-Source News (@ASBreakingNews) March 9, 2020

Riots in the prisons of many Italian cities. It appears that they are against the ban on visiting by relatives, imposed to contain #COVID19. Some evasions and some prisoners who died of an overdose are reported.#Italy #Police #Polizia #carcerinrivolta#Security #Evasions pic.twitter.com/OgcsFle2cY — Moreno Mantilli (@MorenoMantilli) March 9, 2020

🚨#BREAKING 🚨 #ITALY🚨



The Italien Army has deployed a lot of tanks in the city of #Foggia as around 50 prisioners escaped from local jail. #COVID2019 #COVID2019italia pic.twitter.com/n2b3Pjkve1 — ISCResearch (@ISCResearch) March 9, 2020

#Italy 🇲🇽



Prisoners in Italy are burning down their cells, kidnapped a Police officer while Multiple Prisons reportedly had Riots.



The prisoners were unhappy that they are not allowed visitors due to #coronavirus outbreak in the Country. #COVID19 pic.twitter.com/5BzKKGJ49L — 🚨Wars on the Brink 🅙 (current focus coronavirus) (@WarsontheBrink) March 9, 2020

В тюрьмах Италии вспыхнули бунты из-за коронавируса agi.it

Как писал OBOZREVATEL, состоянием на утро 9 марта в мире коронавирусом заражены более 110 тысяч человек. Италия стала лидером в Европе по смертности из-за вируса – скончались 366 человек из 7 375 заболевших.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что государства "переживает самые темные времена", но выразил уверенность в победе над коронавирусом.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!