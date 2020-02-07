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7 февраля • обновлено в 07:24
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В тысячи раз мощнее морфия: в США появился убийственный наркотик "серая смерть"

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В американском штате Луизиана правоохранители во время рейдов столкнулись с новым опасным наркотиком, который называют "серая смерть".

Утверждается, что он предоставляет угрозу для жизни даже при малейшем к нему прикосновении. Об этом сообщает телеканал KLFY, в сюжете также ссылаются на ранее опубликованный в Facebook пост Полиции прихода Сент-Мэри (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что в составе "серой смерти" – убийственная смесь героина, фентанила, транквилизатора для слонов карфентанила, а также других опиоидов. Действие этого наркотика в 10 тысяч раз сильнее морфия.

В США обнаружили новый убийственный наркотик

В США обнаружили новый убийственный наркотик

Основная же опасность кроется в том, что внешне вещество похоже на серую бетонную крошку. Оно легко всасывается при вдыхании или через кожу.

"Вам не следует прикасаться к этому. Даже крошечная доза этого препарата может убить человека", – уверяет представитель полиции Дэвид Спенсер, подчеркивая, что им впервые попадается такой наркотик.

Новый наркотик "серая смерть" в 10 тыс. раз мощнее морфия

Новый наркотик "серая смерть" в 10 тыс. раз мощнее морфия

Facebook/St. Mary Parish Sheriff's Office

Копы уверены, что его уже пытались распространить в других городах штата. Поэтому призвали немедленно сообщать им при обнаружении пакетика с серым веществом.

Как сообщают местные СМИ, аналогичное предупреждение сделали в бюро расследований Джорджии (GBI), где из-за наркотика скончались десятки человек.

Внешне наркотическое вещество похоже на бетонную крошку

Внешне наркотическое вещество похоже на бетонную крошку

Facebook/St. Mary Parish Sheriff's Office

По их данным, впервые о "серой смерти" заговорили в 2017 году. Наркотик находили в штатах Иллинойс, Огайо, Алабама, Пенсильвания и Индиана. Примечательно, что тогда за один месяц от передозировки им скончались более 50 американцев, а полицейский, который случайно прикоснулся к веществу, серьезно отравился. Некоторых же людей наркотик убивал с первой дозы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в аэропорту "Борисполь" под Киевом сотрудники СБУ задержали жительницу Сум, которая пыталась ввезти в Украину партию экстази из страны Евросоюза, а также планировала наладить дальнейшие незаконные поставки.

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Автор
Дина Баронова
Тема
наркотрафик
Место
США
Теги
смерть наркотики
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