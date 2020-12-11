В Twitter опубликовали редкое фото с "Титаника"

В сети опубликовали фотографию с легендарного лайнера "Титаник", сделанную в 1912 году.

Снимок разместили в сообществе "Исторические фото" в Twitter. На нем изображен ресторан первого класса на судне.

"Титаник" затонул в ночь с 14-го на 15 апреля 1912 году во время первого рейса из британского Саутгемптона в Нью-Йорк (США) из-за столкновения с айсбергом.

Лайнер вмещал почти 2,5 тысячи человек, но шлюпки были предусмотрены только для 1178 пассажиров. В результате крушения погибло не менее 1496 человек.

Существуют альтернативные версии причин гибели корабля. К примеру, британский журналист Шенан Молони считает, что причиной гибели "Титаника" мог стать пожар в хранилище топлива. По его мнению, пожар якобы возник еще до выхода лайнера из Саутгемптона. Попытки его потушить в течение нескольких недель ни к чему не привели, рассказал журналист.

По словам Молони, владельцы "Титаника" знали о происшествии и пытались скрыть его от пассажиров.

В океане команда из 12 человек продолжала тушить пожар, но справиться с огнем так и не удалось, заявил журналист. По его утверждению, обшивка судна нагрелась до температуры около 1000 °С, и, когда "Титаник" столкнулся с айсбергом, в борту образовалась огромная пробоина.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что копию печально известного "Титаника" планируют отправить в путешествие в 2022 году. Он повторит маршрут затонувшего корабля.

Спустит судно на воду австралийская компания Blue Star Line. Чтобы отдать дань уважения первому кораблю, "Титаник II" будет ходить по тому же маршруту, что и лайнер, затонувший в 1912 году.