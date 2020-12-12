В Twitter опубликовали фото билета на "Титаник" последнего из выживших пассажиров

В сети опубликовали билет на злополучный рейс легендарного лайнера "Титаник", принадлежавший последней выжившей пассажирке – Лиллиан Эсплунд.

Снимок разместили в Twitter в сообществе "Исторические фото". Сам билет был продан с аукциона в 2008 году анонимному коллекционеру за $65,8 тысяч.

Эсплунд умерла в 2006 году в возрасте 99 лет. Вместе с семьей 5-летняя Лиллиан взошла на борт "Титаника" 10 апреля 1912 года.

В катастрофе она потеряла отца и троих братьев. Девочку вместе с матерью и младшим трехлетним братом погрузили в спасательную шлюпку №15, поэтому они выжили. Около четырех утра их подобрал корабль "Карпатия".

До дня своей смерти Эсплунд оставалось последней из живущих на Земле, кто выжил после катастрофы лайнера. Однако женщина избегала публичности и почти ничего не рассказывала о событиях, которые произошли в ночь с 14-го на 15 апреля 1912 года.

Мать Эсплунд Сельма умерла 15 апреля 1964 года, как раз в 52-ю годовщину крушения. Ей было 90 лет. Брат Феликс все время прожил вместе с сестрой и никогда не женился. Он умер от пневмонии 15 марта 1983 года.

Билет на "Титаник" Twitter "Исторические фото"

Лиллиан Эсплунд AP

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали фотографию с легендарного лайнера "Титаник", сделанную в 1912 году. На ней изображен ресторан первого класса на судне.