В Турции заявили о втором пике пандемии COVID-19: названы опасные города

В Турции заявили о втором пике пандемии коронавируса. Резкий рост заболеваемости в стране связывают с несоблюдением отдыхающими противоэпидемических мер.

Об этом заявил министр здравоохранения Фахреттин Коджа, сообщает издание SoL Haber. За минувшие сутки в Турции умерли 45 больных COVID-19, были выявлены 1 596 новых зараженных.

Общее количество зараженных, согласно данным Министерства здравоохранения, выросло до 273 301 человека.

"Мы переживаем второй пик первой волны. Количество наших пациентов и количество жизней, которые мы теряем, увеличивается как в нашей стране, так и в мире", – отметил министр.

Чиновник уточнил, что к зонам с повышенным риском распространения заболевания относятся города Анкара, Стамбул, Измир и Бурса. При этом Анкара стала одним из регионов, где за последние дни зафиксировали наибольший прирост заболевших.

Коджа заверил, что власти сохраняют контроль над ситуацией, несмотря на увеличение нагрузки на медучреждения.

"Нельзя сказать, что эпидемия вышла из-под контроля. Но если не проявить внимания к мерам безопасности, результат может быть другим", – сказал глава Минздрава.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, врач объяснил, что влияет на течение коронавируса у пациентов. По его словам, утверждать, что молодые люди легче переносят заболевание – нельзя.